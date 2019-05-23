فورد تقدم روبوتا وسيارة ذكية للتوصيل

"من يطرق الباب؟"، إنه روبوت لإيصال شحنتي!

أعلنت شركة "فورد" المشهورة بإنتاج السيارات، الثلاثاء، اختبارها لروبوت يحمل الطرود في خدمات الإيصال لعتبات منازل المستخدمين.

وسيرافق الروبوت الشحنات لبلوغ المستخدمين عبر سيارات ذاتية القيادة، وتأتي هذه الخطوة من الشركة بعد الانتشار الواسع الذي يشهده التسوق الإلكتروني، ولأن المستخدمين لا يودون الانتظار خارج منازلهم حتى تصلهم السيارة ذاتية القيادة.

ولتحقيق ذلك، تعاونت "فورد" مع شركة "Agility Robots" الناشئة في أميركا، والمتخصصة في تصنيع الروبوتات الشبيهة بالبشر.

الروبوت قابل للانطواء ليتسع في الجهة الخلفية من السيارة، شاهد الفيديو:

وذكرت "فورد" أن روبوتها "Digit" قادر على صعود الأدراج والسير على الطرق غير المعبدة والحفاظ على توازنه في حال اصطدامه بأي شيء، وإن ارتبك الروبوت فسيتمكن من التواصل مع السيارة الذكية.

كما ذكرت "فورد" بعد يومين من إعلانها عن الروبوت تخليها عن خدمات 10 في المئة من موظفيها، فرغم تأكيد الخبراء بسلامة وظائف السائقين في عصر القيادة الذاتية، إلا أن المشكلة التي واجهت خدمات التوصيل باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تمثلت بعدم تمكنها من الوصول لأبواب المستخدمين.

لكن يبدو أن "Digit" سيساهم في حل هذه المشكلة، بالأخص وسط المنافسة الشديدة التي تواجهها "فورد" في سوق السيارات ذاتية القيادة، مثل الشركة الأم لغوغل "ألفابيت" و"تسلا".

ولم تعلن "فورد" نيتها التعاون مع بعض الشركات لتوصيل الشحنات، كما رفضت الإفصاح عن موعد محدد لإطلاق تعاونها التجاري مع "Digit"، وفقا لما ذكره موقع "CNN".