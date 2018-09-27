البنتاغون لـ'الحرة': باقون في سورية لإتمام مهمتنا

قالت مساعدة وزير الدفاع الأميركي للشؤون العامة دانا وايت الخميس، إن قوات التحالف قلصت وجود تنظيم داعش في سورية والعراق إلى ما نسبته اثنان في المئة، مؤكدة أن القوات الأميركية باقية في سورية لإنهاء الكثير من العمل مع شركاء الولايات المتحدة.

وأضافت وايت في مقابلة خاصة مع قناة الحرة أن القوات الأميركية موجودة في سورية "لهزيمة داعش وضمان عدم عودته مجددا، ولتدريب القوات المحلية".

وأكدت وايت أن الولايات المتحدة ستعمل مع شركائها في المنطقة لفضح "أنشطة إيران الخبيثة"، واصفة إيران بأنها "العامل الأكثر زعزعة للاستقرار في الشرق الأوسط".

ولفتت إلى أن "إيران تتواجد حيث توجد الفوضى".

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