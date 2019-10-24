مسجون في الصين.. مفكر أويغوري يحصل على جائزة "ساخاروف"

منح البرلمان الأوروبي الخميس جائزة "ساخاروف" لحقوق الإنسان إلى المثقف الأويغوري إلهام توهتي الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في الصين بتهمة تبني نزعة "انفصالية"، في خطوة يمكن أن تثير غضب بكين.

وكان القضاء الصيني حكم على أستاذ الاقتصاد السابق في جامعة بكين إلهام توهتي في 2014 بالسجن مدى الحياة بتهمة النزعة "الانفصالية" في محاكمة أثارت حملة اعتراضات من قبل حكومات أجنبية ومنظمة مدافعة عن حقوق الإنسان.

ويعتبر إلهام توهتي من الأصوات المنتقدة لسياسة بكين في إقليم شينجيانغ في شمال غرب الصين الذي تعيش فيه أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة والتي تشكل غالبية سكان الإقليم، وأطلقت ضدها بكين حملة قمع أثارت غضب منظمات حقوقية.

وكان ترشيحه لنيل هذه الجائزة التي تمنح لشخصيات قدمت "مساهمة استثنائية للنضال من أجل حقوق الانسان في العالم" قد أثار غضب بكين التي اتهمت البرلمان الأوروبي "بدعم الإرهاب".

وقد وصلت إلى لائحة النهائيات لهذه الجائزة فتاتان كينيتان تناضلان ضد الختان وثلاث شخصيات برازيلية تعمل على الدفاع عن الأقليات والبيئة.

وكان إلهام توهتي نال في نهاية سبتمبر جائزة فاتسلاف-هافل التي يمنحها برلمان أوروبا المؤسسة المنفصلة عن الاتحاد الأوروبي المكلفة تشجيع الديموقراطية وحقوق الإنسان.

ونددت الخارجية الصينية آنذاك بهذا القرار قائلة "عبر التلويح بذريعة حقوق الإنسان والحرية، يقوم (مجلس أوروبا) بتبييض صفحة انفصالي يدعم العنف والإرهاب".