نيويورك تتصدر قائمة أفضل المراكز المالية في العالم

تصدرت مدينة نيويورك قائمة أكثر المراكز المالية جاذبية في العالم لتحل محل لندن التي تأثرت بقرار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفقا لمؤشر Z/Yen للمراكز المالية العالمية.

ووضع المسح الذي قاس أكثر من مئة مركز مالي حول العالم نيويورك أولا بفارق نقطتين عن لندن، وجاءت هونغ كونغ ثالثا ثم سنغافورة، وشنغهاي التي حلت محل طوكيو.

وقالت رويترز إن بعض أقوى الشركات المالية في العالم تبحث، منذ قرار بريطانيا الانفصال عن الاتحاد، عن طريقة للحفاظ على التدفق الحالي للتجارة عبر الحدود بعد أن تغادر لندن الكتلة الأوروبية في عام 2019.