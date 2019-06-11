مسرور بارزاني رئيسا لحكومة كردستان العراق

صوت برلمان كردستان العراق الثلاثاء على تسمية مسرور بارزاني، ابن عم الرئيس الجديد نيجرفان بارزاني، رئيسا للوزراء في الإقليم الذي يتمتع باستقلال ذاتي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتمّ التصويت خلال جلسة للبرلمان عقدت في أربيل، عاصمة إقليم كردستان العراق.

وصوت 87 نائبا من أصل 111 هو عدد أعضاء البرلمان، على تسمية مسرور.

وقالت رئيس برلمان الاقليم بالا فريد بعد انتهاء التصويت "نبارك للسيد مسرور بارزاني على تسميته لتشكيل الحكومة ونتمنى له الموفقية".

وحضر الجلسة الأحزاب الرئيسية الحزب الديموقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في ظل مقاطعة من قبل "حركة الجيل الجديد" ويشغل اعضائها ثمانية مقاعد، وفقا للمصدر.

ويتعين على مسرور بارزاني (50 عاما)، الذي سيتولى المنصب خلفا لإبن عمه نيجرفان بارزاني، وهما من أحفاد الزعيم الكردي التأريخي مصطفى بارزاني، تشكيل الحكومة الجديدة وعرضها على برلمان الإقليم خلال 30 يوما.

وأصبح نيجرفان ثاني رئيس للإقليم بعد مسعود بارزاني الذي شغل المنصب منذ 2005 وحتى فشل الإستفتاء على استقلال الإقليم عن باقي مناطق العراق، نهاية عام 2017.

