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الشرق الأوسط

مسعفون: مقتل 6 أشخاص في ضربة إسرائيلية في غزة

مدرعات إسرائيلية قرب الحدود مع قطاع غزة، 13 نوفمبر، 2019

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قال مسؤولون طبيون وسكان إن ضربة صاروخية إسرائيلية في قطاع غزة أدت إلى مقتل ستة أفراد من عائلة واحدة الخميس، ليصل عدد القتلى في القطاع إلى 32 جراء تصاعد العنف خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، وفقا لرويترز.

ولم يصدر أي تعليق على الفور من الجيش الإسرائيلي على الغارة التي وقعت قبل الفجر في مدينة دير البلح.

وجاءت الغارة بعد قصف متبادل عبر الحدود والذي تواصل رغم عرض وقف إطلاق النار الذي قدمته حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

وقتلت إسرائيل قياديا ميدانيا من الجهاد الإسلامي، الثلاثاء وردت حركة الجهاد بإطلاق صواريخ عبر الحدود قابلته إسرائيل بشن المزيد من الضربات.

/**/ /**/ أثناء تشييع جثمان بهاء أبو العطا - 12 نوفمبر 2019
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وقال مسعفون إن 32 فلسطينيا قتلوا ثلثهم على الأقل من المدنيين.

وقال المسؤولون الطبيون إن امرأة وطفلا من بين قتلى الهجوم الذي وقع الخميس، على منزل في دير البلح، وأضاف المسؤولون أن 12 شخصا آخرين أصيبوا بجروح.

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