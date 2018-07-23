'ألماني في الفوز ومهاجر عند الخسارة".. أوزيل يترك المنتخب

بعد شهور من التشكيك بولائه ووطنيته، قرر لاعب كرة القدم الألماني ذو الأصول التركية مسعود أوزيل اعتزال اللعب دوليا.

أزمة أوزيل لم تبدأ مع خروج المنتخب الألماني من مونديال روسيا في دور المجموعات، وإنما قبلها في آيار/مايو عندما ظهر أوزيل مع زميله الألماني ذو الأصول التركية إيلكاي غوندوغان رفقة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وخلال اللقاء، سلم أوزيل وغوندوغان قميصين موقعين منهما للرئيس التركي، وكتب عليهما "إلى رئيسي"، الأمر الذي عرضهما لانتقادات حادة سواء من قبل الصحافة الألمانية أو مسؤولين.

لكن، مع الخروج السريع للمنتخب الألماني من كأس العالم، تضاعفت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل وزميله، وجاء أبرزها من راينهارد غريندل رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم ومدير المنتخب اللاعب الدولي السابق أوليفر بيرهوف.

وكان بيرهوف قد قال "كان يتوجب الاستغناء عن خدمات أوزيل بعد أزمته الأخيرة"، في حين اتهم القائد السابق للمنتخب الألماني لوثار ماتيوس اللاعب أوزيل بأنه لم يعد مرتاحا في قميص المنتخب الألماني.

وقال أوزيل في بيان الاعتزال إنه تلقى اللوم بشكل غير عادل بسبب خروج المنتخب من الدور الأول في كأس العالم، منتقدا بشكل خاص رئيس الاتحاد الألماني رينهارد غريندل.