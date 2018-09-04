مسكن آلام جديد دون إدمان

توصل علماء إلى عقار مسكن للألم أكثر فعالية من الأدوية الأخرى المتداولة حاليا، وأقل خطورة من ناحية الإدمان.

ووجدت الدراسة الأميركية التي أجريت على مجموعة من القردة أنها عندما تعاطت العقار AT-121، لم تتطور لديها حالة من الإدمان عليه.

وتعمل معظم عقاقير تسكين الألم عن طريق تنشيط مستقبل في الخلايا العصبية يسمى Mu، يساعد على تخفيف الألم لكن مع الشعور بالنشوة، أما العقار الجديد فهو يعمل أيضا على تنشيط هذا المستقبل، لكن مع تنشيط آخر يمنع إدمان المواد الأفيونية.

وبينت التجارب أنه تم علاج القردة من الألم عندما تناولت المسكن الجديد من دون الشعور بالنشوة. هذه القردة تعاطت أيضا جرعات من مسكن الأوكسوكودون عندما أتيحت لها الفرصة، لكنها لم تأخذ جرعات إضافية من AT-121.

وتشير النتائج أيضا إلى أن العقار الجديد قلل معدلات الإدمان بالنسبة للحيوانات التي بدأت تعتمد على الأوكسوكودون.

وتبين أيضا أن القرود حصلت على نفس المستوى من تخفيف الألم بجرعة من AT-121 أقل مئة مرة من جرعات تعاطي العقارات الموجودة حاليا.

وقال مي تشوان كو، من مركز ويك فورست الطبي، الذي شارك في تأليف الدراسة: "إن AT-121 آمن، ولا يؤدي للإدمان، وفعال بالنسبة لتسكين الألم".

لكن AT-121 ليس جاهزا للاستعمال البشري بعد، ويحتاج إلى المزيد من الدراسات والموافقات الحكومية، وقد يستغرق الأمر ستة أعوام قبل طرحه في الأسواق.