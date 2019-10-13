شاهد عيان: مسلحون يختطفون الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح

أفادت مصادر للحرة، مساء السبت، بأن قوة مسلحة بزي مدني قامت باعتقال الناشطة المصرية إسراء عبد الفتاح رفقة أحد أصدقائها قبل أن تخلي سبيله على أحد الطرق السريعة، بينما تم نقل إسراء إلى جهة مجهولة.

ووفق ما نشره أحد أصدقاء إسراء عبدالفتاح، ويدعى محمد صلاح، فإنه بعد لقائه بها تم اختطافهما من قبل أفراد بزي مدني وبسيارات مدنية ويحملون أسلحة وأجهزة اتصال لاسلكية.

ثم أطلق سراحه منفردا على أحد الطرق السريعه ولا يعلم الجهه أو المكان الذي أخذت إليه الناشطة المصرية.

وإسراء ناشطة سياسية ومدونة اعتقلت في عام 2008 لمشاركتها بالدعوة لإضراب ضد الغلاء والفساد. واعتقلت أيضا في يناير 2010.