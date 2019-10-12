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الشرق الأوسط
مسلحون موالون لتركيا "يعدمون" مدنيين في سوريا
12 أكتوبر، 2019
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مسلحون موالون لتركيا "يعدمون" مدنيين في سوريا
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