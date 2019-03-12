مسلحون يخطفون مهندسا لبنانيا في نيجيريا

أعلنت الشرطة النيجيرية وشهود أن مسلحين خطفوا الثلاثاء مهندسا لبنانيا في مدينة كانو، كبرى مدن شمال البلاد، في هجوم أوقع قتيلا.

وقال شهود لوكالة الصحافة الفرنسية أن أربعة مسلحين هاجموا ورشة بناء في قلب المدينة قبل الساعة السابعة صباحا (السادسة تغ) وخطفوا المهندس الذي كان يشرف على أعمال صيانة للطرق.

وقال المتحدث باسم الشرطة المحلية عبدالله هارونا "وقعت حادثة خطف عند مستديرة دانغي هذا الصباح والمخطوف مهندس لبناني"، مضيفا "كما قتل شخص وأصيب شخص آخر بجروح في الهجوم" موضحا أنهما نيجيريان.

وفتحت الشرطة تحقيقا لكشف ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة.

وكانت نيجيريا شهدت خلال السنوات العشر الماضية ارتفاعا في وتيرة عمليات الخطف التي ابتدأت في منطقة جنوب شرق البلاد حيث الثروة النفطية، قبل أن تنتشر في جميع أنحاء البلاد وتستهدف العمال الأجانب بشكل خاص.

وغالبا ما يطلق سراح المخطوفين بعد بضعة أيام مقابل فدية.