مسلحون يقتحمون مبنى محافظة أربيل

اقتحم مسلحون مبنى محافظة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وأطلقوا النار على الشرطة، فيما نفذ أحدهم تفجيرا انتحاريا.

وتحصن المسلحون في الطابق الثالث وأطلقوا النار على الشرطة من الشبابيك، وفق شهود عيان.

ولم تتوفر تفاصيل إضافية عن ما يحدث داخل المبنى، وإذا كان هناك رهائن أو ضحايا.

وقالت وكالة رويترز إن شرطيين أصيبا بجروح، فيما قالت أسوشيتدبرس إن شرطيا واحدا أصيب.

وتضاربت الأنباء حول عدد المسلحين، لكن نائب حاكم المدينة طاهر عبد الله قال إن مسلحين اثنين اقتربا من مقر المحافظة وأطلقا النار باتجاه الحراس قبل أن يتمكنا من اقتحام المبنى وصولا إلى الطابق الثالث.

وأضاف عبد الله أن قوات الأمن تحاصر مبنى المحافظة وأنها اقتحمت الطابق الأرضي للمبنى. وقالت وكالة (أسوشيتدبرس) إن قوى الأمن الكردية تمكنت من دخول المقر.

وسلب المهاجمون أسلحة من الحراس وصرخوا "الله أكبر"، وفق ما نقلت رويترز عن مسؤول محلي.

ولم تتبن أي جماعة المسؤولية عن الهجوم