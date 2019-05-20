ليبيا.. من قطع المياه عن طرابلس؟

أعلن جهاز "مشروع النهر الصناعي" إغلاق مجموعة مسلحة موقع الشويرف وإجبار العاملين على إغلاق صمامات التحكم إلى حين تحقيق مطالبهم.

وأكد الجهاز عبر صفحته على فيسبوك أن إغلاق الموقع بالقوة سينتج عنه انقطاع المياه مدة يومين عن مدينة طرابلس وبعض مدن المنطقة الغربية والوسطى ومدن الجبل الغربي.

وأضاف "جهاز النهر الصناعي جهة خدمية تقدم خدمة الإمداد المائي لجميع المواطنين وأن المياه لا ينبغي استخدامها في مساومات وإملاء شروط تحت أي ظرف".

وأشار الجهاز إلى أن إدارة مشروع النهر الصناعي تبتعد عن جميع الخلافات والصراعات، مطالبة الجهات الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها لحماية حقول آبار المياه.

رد حكومة الوفاق

​من جانبها، قالت حكومة الوفاق، الاثنين، إنه "بعد التحري وجمع المعلومات الأمنية تبين أن المجموعة المسلحة تأتمر بإمرة خليفة احنيش محاولا الضغط على حكومة الوفاق للإفراج عن أخ له يدعى المبروك احنيش الموقوف على ذمة قضية جنائية بتهمة الانتماء لجماعة محظورة ".

وأكد بيان لوزارة داخلية الوفاق أن هذه المحاولة ليست الأولى لهذه المجموعة، "إذ ضلع المدعو طارق احنيش في خطف عدد من الأشخاص من حاملي الجنسية الكورية الجنوبية ومن الفلبين وحاول المقايضة بهم، واتخذت الإجراءات القانونية حياله، وتم إخلاء سبيلهم منذ يومين بوساطة خارجية وبالتنسيق مع خليفة حفتر".

وقد اتهم البيان قوات حفتر بالتنسيق مع "هذه المجموعة لعملية قفل المياه عن العاصمة لإحباط الروح المعنوية لسكانها".

المصدر: أصوات مغاربية