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مسلحون يهاجمون مؤسسة النفط الليبية

مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط بعد تعرضة للهجوم

هاجم مسلحون الاثنين مقر المؤسسة الوطنية الليبية للنفط في طرابلس حيث سمع دوي انفجار وإطلاق نار.

واشتعلت النار في المبنى الواقع قرب وسط العاصمة الليبية الذي أحاطت به قوات الأمن، وأفاد شهود لوكالة الصحافة الفرنسية بسقوط ضحايا فيما لم تعلن حصيلة رسمية.

ونقلت قناة النبأ التلفزيونية المحلية عن موظف في المؤسسة الوطنية للنفط قوله إن ثلاثة ملثمين هاجموا مقر المؤسسة.

وقال موظف بالمؤسسة لوكالة رويترز إن مسلحين يطلقون النار داخل مقرها بعد أن اقتحموها في وقت سابق يوم الاثنين وإن هناك عددا من الضحايا.

المصدر: وكالات

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