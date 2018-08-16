مسلحون يهاجمون مجمعا تابعا للاستخبارات في كابل

أعلنت الشرطة الأفغانية أن مسلحين حاصروا مجمعا تابعا لجهاز الاستخبارات في العاصمة كابل الخميس.

ويأتي ذلك بينما كان السكان الشيعة في المنطقة يستعدون لأداء صلاة الجنازة على ضحايا تفجير انتحاري وقع الأربعاء وأودى بحياة 34 قتيلا.

وقال الضابط عبد الرحمن من موقع الهجوم إن المسلحين تحصنوا في مبنى قريب من المجمع، حيث أطلقوا النار من الداخل.

وأضاف أن قوات الأمن "حاصرت المبنى، وتمت السيطرة على الوضع".

من جانبه، أفاد المتحدث باسم شرطة كابل هاشم ستانيكزاي بأنه لا يوجد تقارير فورية عن وقوع ضحايا.

وعدلت السلطات حصيلة قتلى تفجير الأربعاء في حي دشت-إي بارتشا الشيعي إلى 34 وليس 48.

وكان معظم الضحايا من الشبان والشابات من خريجي الثانوية العامة الذين يستعدون لامتحانات الالتحاق بالجامعة في مركز تعليمي في المنطقة الشيعية عندما دخل الانتحاري الى المبنى وفجر نفسه.

ويقطن حي دشت-إي بارتشا أعضاء من أقلية الهزارة، وهي جماعة شيعية استهدفت في الماضي بتفجيرات كبيرة.

وأعلن داعش مسؤوليته عن تفجير الأربعاء، الذي أودى بحياة العشرات وجرح 56 شخصا.

من جانبه أدان الرئيس أشرف غني الهجوم "الإرهابي" على المركز التعليمي الشيعي في كابول وأمر بإجراء تحقيق في الهجوم.