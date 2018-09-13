مسلح يقتل زوجته وأربعة أشخاص وينتحر

قالت الشرطة الأميركية الأربعاء إن مسلحا مجهولا قتل زوجته وأربعة أشخاص آخرين بالرصاص في جنوب ولاية كاليفورنيا قبل أن ينتحر.

وأوضح قائد شرطة مقاطعة كيرن دوني يانغبلاد في مؤتمر صحافي أن الرجل ذهب مع زوجته إلى شركة للشحن في بيكرزفيلد بكاليفورنيا الأربعاء حيث قتل رجلا ثم وجه سلاحه إلى زوجته وقتلها.

وأضاف يانغبلاد أنه طارد بعد ذلك رجلا آخر من الشركة ثم قتله أمام متجر أدوات رياضية.

وتابع قائلا إن المسلح قتل شخصين آخرين في وقت لاحق في مسكن ثم استولى على سيارة من امرأة معها طفلها قبل أن يقتل نفسه عندما واجهه شرطي.

وقال يانغبلاد إن الأمر برمته استغرق ما بين عشر و15 دقيقة.

وأضاف أن السلطات تعمل على تحديد "السبب ولماذا استهدف العديد من الأشخاص والصلة بينهم لأن من الواضح أن هذه ليست عمليات إطلاق نار عشوائية".

ولم تكشف السلطات هوية الضحايا.

ويعيش في بيكرزفيلد 375 ألف شخص وتقع على بعد نحو 185 كيلومترا شمال شرقي مدينة لوس أنجليس.