مسلسل عراقي يلقى رواجا ويثير انتقادات

مسلسل "الفندق" تدور أحداثه في فندق يملكه روائي يسجيل ويرصد حياة ضيوفه وهم يصارعون ضد العنف او يقعون في الحب. جرى تصوير المسلسل في العراق حيث تضررت صناعة الترفيه نتيجة الحروب. ويعرض المسلسل، الذي جرى إنتاجه بميزانية صغيرة، في شهر رمضان حيث تلتف الأسر حول أجهزة التلفزيون وهي تتناول الإفطار بعد الصيام. ويتناول المسلسل موضوعات حساسة مثل الدعارة وتعاطي المخدرات والاتجار بالبشر، ما أثار انتقادات بعض أعضاء البرلمان والجمهور في البلد المحافظ دينيا. ونتيجة لذلك تم حذف بعض المشاهد.

لكن علي جعفر السعدي، وهو أحد منتجي العرض، لم يقدم أي اعتذار عن‭‭‭ ‬‬‬ فكرة المسلسل. وقال إن الفن في نظره لا يحل المشاكل ولكن يسلط الضوء على مشاكل معينة في المجتمع. وينظر القائمون على إنتاج العمل على أنه جزء من انتعاش بطيء لصناعة السينما والترفيه في العراق التي انهارت تقريبا بعد الغزو الأميركي عام 2003 وفي سنوات الصراع التي أعقبت ذلك.

وقال حسن حسني، وهو ممثل سابق وقام بإخراج المسلسل، إن العمل في مسلسل في بغداد كان حلما بعيد المنال وأن فريقه فخور بالمساعدة في إحياء المشهد الثقافي في العراق. وتابع "الفن.. الثقافة.. الأدب.. من الأولويات. يعني السلاح قد يخطىء لكن الفن لا يخطىء. خاصة من الناس الحريصين على المجتمع وعلى ما يدور في المجتمع ومن هموم المجتمع والأحداث الذي يمر بها المجتمع.. الآن رسالتنا الإنسانية نقدم للناس ونفتح بعض النوافذ المغلقة وبعض النوافذ غير الواضحة التي تفتحينها يدخل الضوء. فنحن الضوء".