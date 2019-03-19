مسلمو براغ يرفضون دعوة 'إمام' لحمل السلاح

رفض مسلمو براغ الثلاثاء دعوة وجهها إمام مسجد المدينة عبر فيسبوك إلى التجهز بالسلاح بعد اعتداء كرايستتشيرش في نيوزيلندا.

ونشر الإمام ليونيد كوشنارنكو شريط فيديو له الأحد، بعد يومين على مجزرة نيوزيلندا التي ارتكبها استرالي يؤمن بتفوق العرق الأبيض، وادت الى مقتل 50 مسلما.

ونقلت صحيفة "دنيك أن" عن الإمام الأوكراني الأصل أنه وجه نداءه استنادا إلى "مشاعر الإسلاموفوبيا" المنتشرة في جمهورية تشيكيا.

والمعروف عن الرئيس التشيكي الحالي ميلوس زيمان، الذي فاز بولاية ثانية العام الماضي، استخدامه لهجة معادية للإسلام خلال حملته الانتخابية، في حين حصل الحزب اليميني المتطرف (أس بي دي) على 22 نائبا في البرلمان من أصل 200 نائب.

وقال منيب حسن الراوي مدير مركز المجموعات الإسلامية التشيكية للصحيفة نفسها "نحن لا ندعم دعوات من هذا النوع ... أنا غير موافق على ذلك".

وكانت المجموعة الإسلامية في براغ أعلنت الثلاثاء عبر فيسبوك أن "أي إعلان أو عمل من قبل الإمام كوشنارنكو يعبر عن رأيه الشخصي ولا يمثل المسلمين الذين يعيشون في براغ أو في جمهورية تشيكيا".

وحسب إحصاء أجري العام 2011 بلغ عدد المسلمين في تشيكيا 3358 شخصا، إلا إن معلومات غير رسمية تقدر عددهم بحوالي عشرة آلاف شخص.