خاص بموقع "الحرة"
لأول مرة منذ ظهور اللغة العربية، يظهر معجم يرصد الكلمة وتغيرها شكلا ودلالة عبر الأزمنة، أطلقه المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، بعنوان "معجم الدوحة التاريخي للغة العربية".
وقال عميد كلية الدراسات العليا في جامعة بيرزيت الدكتور مهدي عرار لموقع "الحرة" إن معجم الدوحة "يمثل حلما منذ 150 عاما، يراود المختصين بأن يكون للمفردات والكلمات معجم تاريخي".
وشارك في إعداد المرحلة الأولى من المعجم - واستمرت خمسة أعوام - أكثر من 300 أستاذ مختص من جميع الدول العربية.
وحسب بيان للمركز العربي، تتضمن المرحلة الأولى 100 ألف كلمة، يتيح المعجم استعراضها في السياق التاريخي والدلالي منذ أقدم نص موثق لها في النقوش القديمة وحتى اللحظة.
ويضيف البيان أن المعجم يهدف إلى ربط حاضر الأمة العربية بماضيها، بما يتيح للأجيال فهم التراث الفكري والعلمي والحضاري والبناء عليه في استخدامات المستقبل.
سد الفجوة
ويرى الدكتور عرار "إن اللغة العربية كانت لمعجم تاريخي يسد الفجوة في رصد التغيرات في الكلمة على صعيد الشكل أو المضمون أو المعنى التاريخي".
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وأشار إلى أن "فرادة المعجم تنبع من مواكبته للتطورات التي تطالها الكلمة، مما ورد في النقوش القديمة وحتى عصرنا الإلكتروني الحالي"، إذ تنبهت الشعوب الأخرى لأهمية هذه المعاجم من سنين طويلة، وعلى سبيل المثال فإن معجم أكسفورد للغة الإنكليزية بدأ بجهد 70 عاما من العمل في جمع المفردات ومعانيها، ومن ثم تم البناء عليه وتطويره بشكل دائم".
الذكاء الاصطناعي
وكشف الدكتور عرار أن الذكاء الاصطناعي كان في خدمة هذا المعجم، فقد وضعت مدونة كبيرة للمفردات ومعانيها وتاريخها، ومن ثم تم تصنيفها وترتيبها بطريقة إلكترونية.
ويرى أن المعجم الجديد سيسهل استخدام اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي، إذ تحتمل المفردة العديد من المعاني التي تتبع البعدين الدلالي واللغوي، فكما حدس ابن اللغة العربية الذي يختزن خبرة إنسانية تجعله قادرا أكثر على الفهم، فإن مثل هذا المعجم ربما يتيح للمطورين فرصة أكبر في تعليم الآلة، بما يجعل خوارزمياتها قادرة على استيعاب دلالات الكلمات واستخدامها بشكل أفضل.
وتبلغ تكلفة مشروع معجم الدوحة 150 مليون دولار، وسيمتد العمل فيه 15 عاما، ابتداء من 2013.
هوية المعجم
وحسب موقعه الإلكتروني، يتضمن المعجم "ذاكرة" زمنية لكل مفردة في اللغة العربية، لا يتم اعتمادها من دون نص موثق.
ويقسم المعجم تاريخ اللغة العربية زمانيا ومكانيا، عبر مراحل مختلفة: من أقدم نص موثق وحتى العام 200 هجرية، ومن العام 201 هجرية إلى 500 هجرية، و501 وحتى وقتنا الراهن.
نقوش اللغة العربية
ويكشف المعجم أن نقوش اللغة العربية تعود إلى الألف الأول قبل الميلاد، وجدت في المناطق الشمالية في الجزيرة العربية، وصنفت تحت عنوان نقوش العربية الشمالية العتيقة، وهي إما صفوية أو ثمودية، أو النقوش العربية القديمة.
والنقوش الصفوية، منسوبا إلى منطقة "الصفا" جنوب شرق دمشق، حيث شكلت الصخور والحجارة في تلك المناطق سطوحا مثالية للنقش، والتي كانت ترتبط بلغة قريبة من "عربية العصر الجاهلي"، وكانت تروي قصص الترحال والحب واستذكار الموتى، إذ عثر على ما يناهز الـ 25 ألف نقش منها حتى الآن.
أما النقوش الثمودية، فهي تنتشر في شمال غرب السعودية وفي منطقة باير في الأردن، وتعود لما قبل الميلاد.
فيما يطلق على مجموعة نقوش تعود لفترة ما قبل الإسلام "النقوش العربية القديمة"، وأقدمها تعرف بالنقوش السبئية في القرن الثالث قبل الميلاد، وعثر عليها في نجران بالسعودية.