مشار وسلفا كير في الخرطوم استعدادا لمفاوضات مباشرة

وصل زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار إلى العاصمة السودانية الخرطوم تمهيدا للمشاركة في مفاوضات مباشرة مع الرئيس الجنوبي سلفا كير ميارديت مقررة الاثنين.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في مؤتمر صحافي عقده بالخرطوم أن بلاده تتطلع إلى أن تحقق هذه الجولة اختراقا في أزمة جنوب السودان.

وأضاف أن المحادثات المباشرة بين الجانبين ستركز على بندين أساسيين هما حل القضايا العالقة بشأن قضايا الحكم والترتيبات الأمنية، والإجراءات المطلوبة لإعادة تأهيل اقتصاد جنوب السودان.

وسيشارك الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني في المفاوضات بهدف إيصال رسالة مفادها إن الدول الإفريقية متفقة على حل النزاع في جنوب السودان، حسب أحمد.

وأشار الوزير السوداني إلى أن الجولة الأولى للمحادثات ستستمر أسبوعين وستكون على مستويين - مستوى قيادي يرعاه الرئيس عمر البشير، وآخر على مستوى وفود التفاوض.