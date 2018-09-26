بعد عطل فني.. دلتا تستأنف رحلاتها الجوية

أدت "مشكلة تكنولوجية" إلى تعليق شركة طيران دلتا جميع رحلاتها في الولايات المتحدة مساء الثلاثاء لمدة ساعة، قبل أن تعلن في وقت لاحق أن "جميع أنظمتها لتكنولوجيا المعلومات" عادت للعمل.

وقالت دلتا في بيان بعد إعلانها حل المشاكل التقنية إن "موظفي دلتا يعملون الآن بجد من أجل مساعدة العملاء الذين تأثرت برامج سفرهم".

وأضافت أنه "لم يكن هنا أي اضطراب أو أثر على سلامة أي من رحلات دلتا التي كانت في الجو" وقت وقوع المشاكل.

وأكدت الشركة أنه لم يتم إلغاء أي من رحلاتها بعد وقف الرحلات الداخلية الذي استمر لساعة واحدة، مؤكدة أن تأخر الرحلات المقررة الأربعاء أو تأثرها بالمشكلة سيكون ضئيلا.

وتنظر الشركة الآن في أسباب العطل الذي أصاب أنظمتها، وفق البيان.