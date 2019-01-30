مشاكل في كلاود مايكروسوفت

تعرضت خدمة "أزور كلاود" الحكومية التابعة لمايكروسوفت لمشاكل الأربعاء، حسب ما أظهرت صفحة المساعدة على موقع الشركة.

و"أزور غافرمنت" جزء من "مايكروسوفت أزور كلاود" وهي منصة حوسبة سحابية تقدم خدمات تخزين البيانات وأنظمة وبرمجيات مختلفة، وتستخدم الحكومة الأميركية ومؤسسات فيدرالية هذه الخدمة من مايكروسوفت.

وقال حساب المساعدة في تغريدة على تويتر إن تأثير المشاكل التي تعانيها المنصة سيؤثر على مصادر الحكومة الأميركية.

وأشارت تغريدات لاحقة أن فريق المهندسين لم يستطيع إعادة توجيه الحسابات إلى نقاط توصيل بديلة من أجل ضمان استمرار الخدمات.