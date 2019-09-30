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الشرق الأوسط

مشاهد تنشر لأول مرة.. لحظة ضرب منشآت "أرامكو" 

منشأة بقيق السعودية للنفط بعد هجوم استهدف منشآت لأرامكو في 14 سبتمبر 2019

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نشرت قناة "CBS" مقطع فيديو لم ينشر سابقا أظهر الهجوم الذي تعرضت له منشآت بقيق وخريص النفطية في 14 سبتمبر، وذكرت القناة إنها حصلت على الفيديو من شركة "أرامكو" التي تبع لها المنشآت النفطية المستهدفة.

اللقطات ظهرت خلال برنامج "60 دقيقة" في مقابلة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

يذكر أن الهجوم تسبب بإيقاف نصف إنتاج المملكة من النفط، أي حوالي 5 في المئة من الإنتاج العالمي.

ووصف ولي العهد الهجوم بأنه "غباء" مشيرا أن إيران لم تملك هدفا استراتيجيا لتنفيذه، مضيفا "الأحمق فقط قد يُقدِم على مهاجمة خمسة بالمئة من الإمدادات العالمية. الهدف الاستراتيجي الوحيد هو إثبات أنّهم أغبياء، وهذا هو ما فعلوه".

/**/ /**/ /**/ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اجتماع مع وزير الدفاع الأميركي في البنتاغون بتاريخ 22 مارس 2018
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