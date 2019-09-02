مشاهد توثق الدمار في الباهاما بعد إعصار "دوريان"

تسبب الإعصار دوريان الاثنين بدمار كبير في جزر الباهاما مترافقا مع أمطار غزيرة ورياح بلغت سرعتها حوالي 300 كلم في الساعة ما أدى إلى مقتل خمسة اشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

ويواصل الإعصار مساره نحو الولايات المتحدة حيث أمرت السلطات بإجلاء وقائي لمئات الآلاف السكان في المناطق الساحلية.

وضرب دوريان الذي بلغ الفئة الخامسة ووصفه مركز الأعاصير الوطني الأميركي بـ "الكارثي" منطقة إيلبو كاي في جزر أباكو شمال غرب أرخبيل الباهاماس المؤلف من نحو 700 جزيرة، قبل أن يتراجع للفئة الرابعة ويواصل تحركه غربا ببطء شديد إذ بلغت سرعته حوالى ميل واحد في الساعة.

ويتوقع أن تشتد قوة دوريان بالأخص مع تقدمه البطيء ومروره بالقرب من السواحل الأميركية،بالرغم من تغير تصنيفه إلى الفئة الرابعة.

وبحسب مركز الأعاصير الوطني الأميركي الذي يقع مقره في ميامي، فإن الإعصار دوريان عادل بقوته أقوى إعصار ضرب منطقة المحيط الأطلسي عام 1935.

وأعلن هيوبرت مينيس رئيس وزراء البلد الواقع بين فلوريدا وكوبا وهايتي مقتل خمسة أشخاص على الأقل في جزر أباكو وإصابة العشرات.

وكان مينيس كتب على تويتر "نحن نواجه إعصارا ... لم تشهد الباهاما مثله من قبل في تاريخها"، مضيفا "هذا ربما اليوم الأكثر حزنا في حياتي"، وتابع "تركيزنا الآن على الإنقاذ والتعافي والصلوات".

وعلى شواطئ الولايات المتحدة، أمرت سلطات عدة ولايات في جنوب شرق البلاد (فلوريدا، جورجيا، كارولاينا الجنوبية)، بإجلاء مئات الآلاف من السكان وذلك بعد أيام من التساؤلات حول المسار الذي سيسلكه الإعصار.