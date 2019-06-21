Accessibility links
المحتوى الرئيسي
الأقسام الرئيسية
تخطي إلى البحث
بحث
بحث
التحكم بالتنقل
التحكم بمدخلات البحث
بحث
بحث
بحث
أخبار
أميركا
الحرة عراق
فيديو
تكنولوجيا
رياضة
صحة
منوعات
من زاوية أخرى
اخترنا لكم
برامج الحرة
جدول البث
من نحن
مهمتنا
موجات البث
اتصل بنا
وظائف
سياسة التعليق
بيانات صحفية
المزيد
سابق
لاحق
عاجل
رياضة
مشاهد من افتتاح كأس الأمم الأفريقية
21 يونيو، 2019
بحضور أكثر من 70 ألف مشجع باستاد العاصمة المصرية القاهرة، أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
1
تحولت أرضية ملعب استاد القاهرة إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية
2
المصريون يرحبون بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ومنها خمس منتخبات عربية
3
الجماهير توافدت مبكرا على استاد القاهرة قبل افتتاح البطولة
4
إجراءات أمنية مشددة حول استاد افتتاح البطولة وحضور 70 ألف مشجع
المزيد
مشاهد من افتتاح كأس الأمم الأفريقية
عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG