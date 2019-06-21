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رياضة

مشاهد من افتتاح كأس الأمم الأفريقية

بحضور أكثر من 70 ألف مشجع باستاد العاصمة المصرية القاهرة، أقيم حفل افتتاح بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم.
تحولت أرضية ملعب استاد القاهرة إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية
1 تحولت أرضية ملعب استاد القاهرة إلى منصة حية للموسيقى والألوان والألعاب النارية
المصريون يرحبون بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ومنها خمس منتخبات عربية
2 المصريون يرحبون بالمنتخبات المشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية ومنها خمس منتخبات عربية
الجماهير توافدت مبكرا على استاد القاهرة قبل افتتاح البطولة
3 الجماهير توافدت مبكرا على استاد القاهرة قبل افتتاح البطولة
إجراءات أمنية مشددة حول استاد افتتاح البطولة وحضور 70 ألف مشجع
4 إجراءات أمنية مشددة حول استاد افتتاح البطولة وحضور 70 ألف مشجع

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