مشاهد من كارثة دجلة

خاص "الحرة" ووكالات "عيد الحب والتآخي والربيع، أعاد الله علينا جميعا والعراق كله يرفل بالمحبة والسلام والوئام والتعايش وطي صفحة الماضي الأليم بكل بشاعتها". هكذا كتب عبد الجبار الجبوري، على صفحته على فيسبوك الخميس، قبل أن تستقل زوجته وبناته وشقيقة زوجته عبارة الموت.

كان المئات من الراغبين في سرعة الوصول إلى المرفأ المقابل، ينطلقون بالعشرات إلى داخل العبارة على مرأى ومسمع من مسؤولي الجزيرة، سعيا منهم لانتهاز دقائق أكثر في الابتهاج بالعيد. "عندما انقلبت بنا العبارة وطفونا على السطح من جديد، كان الصراخ من كل جانب، رأيت الكثير من الركاب الذين كانوا معي حولي في المياه، أغلبهم من الأطفال، حاولت سحب أحدهم معي لكن السباحة كانت صعبة وحدي لأن التيار كان جارفا، حتى أنني أثناء عومي أضرب بيدي اليمنى فتضرب طفلا وأضرب مرة أخرى فأضرب امرأة ومرة أضرب رجلا، كان المشهد مروعا" وما كادت العبارة المكتظة بالساعين للاحتفال بالعيد تغادر مرفأها سعيا منها للمرفأ المقابل الذي لا يبعد إلا نحو مئة متر تقريبا، إلا وبدأت الحمولة تضغط على العبارة لتدخلها المياه من حوافها وتنقلب رأسا على عقب، بحسب أحد الناجين.

وكان يفترض أن تقل العبارة نحو مئة شخص على الأكثر، لكن حمولتها لم تقل عن 200 شخص بحسب ناجين. وكان الضحايا في طريقهم لعبور نهر دجلة للتوجه الى المدينة السياحية الواقعة في غابات الموصل، للمشاركة في احتفالات عيد نوروز، أو رأس السنة الكردية وهو يوم إجازة رسمية في العراق.

ويحتفل بعيد نوروز، ويعني "يوما جديدا"، في 21 من آذار/مارس من العام الميلادي. ويعتبر أكبر الأعياد في إيران ولدى الأكراد خصوصاً في شمال العراق وأفغانستان وتركيا. وأعلنت السلطات وفاة نحو مئة شخص في الحادث الأكثر مأساوية في العراق منذ سنوات طويلة، وتم إنقاذ أكثر من خمسين شخصا حتى الآن.

ويقول أحد الناجين "أنا نجوت بأعجوبة، كان معي أسرتي وأسرة عديلي، زوجتي غرقت وأسرة عديلي ويخبرونني أن ابني حي لكني لم أره حتى الآن". وبحزن واضح، قال أحمد، وهو عامل بأجر يومي، وهو يجلس على الأرض مع آخرين، "خمسة من عائلتي ما زالوا مفقودين، كانوا في العبارة في طريقهم الى المدينة السياحية". وحمل هذا الشاب "المسؤولين عن الجزيرة السياحية مسؤولية غرق العبارة". وأتى الحادث بعد يوم واحد من تنبيه وزارة الموارد المائية للمواطنين إلى ضرورة الانتباه إثر فتح بوابات سد الموصل (شمال المدينة) بسبب زيادة الخزين. وقال أحد الناجين في العشرينيات من عمره في تصريحات تليفزيونية "عندما انقلبت بنا العبارة وطفونا على السطح من جديد، كان الصراخ من كل جانب، رأيت الكثير من الركاب الذين كانوا معي حولي في المياه، أغلبهم من الأطفال، حاولت سحب أحدهم معي لكن السباحة كانت صعبة وحدي لأن التيار كان جارفا، حتى أنني أثناء عومي أضرب بيدي اليمنى فتضرب طفلا وأضرب مرة أضرب امرأة ومرة أضرب رجلا، كان المشهد مروعا".

"اللي يعرف يسبح خليه ينزل"، كانت عبارة قالها أحد الذين يراقبون مشهد غرق العبارة، لكن تيار المياه كان يجرف بشدة أجساد ركابها، حتى كانوا أسرع ممن كانوا يجرون على البر، لكن القليل هم من كانوا يزلون يحاولون إنقاذ من كانوا يغرقون. وأظهرت الصور عددا من المتطوعين وهم يحاولون انقاذ بعض الضحايا وبينهم عدد كبير من الأطفال والنساء. وحاول الكاتب عبد الجبار الجبوي الوصول إلى زوجته وبناته وشقيقة زوجته الذين كانوا على متن العبارة ولكن منعته قوات الأمن وبعدها بساعات علم أنهم كانوا من ضمن الغرقى.