400 مشرع يدعون ترامب للبقاء في سوريا

وقع مئات من أعضاء الكونغرس الأميركي خطابا إلى الرئيس دونالد ترامب الاثنين يدعون فيه إلى استمرار دور الولايات المتحدة في سوريا، قائلين إنهم "قلقون للغاية" من الجماعات المتطرفة في البلاد.

وجاء في الخطاب الذي وقعه نحو 400 من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ البالغ عددهم 535 عضوا "في الوقت الذي يتعرض فيه بعض أقرب حلفائنا في المنطقة لتهديدات، تلعب قيادة الولايات المتحدة ودعمها دورا حاسما كعهدها".

ويشعر كثيرون من أعضاء الكونغرس سواء الديمقراطيين أو الجمهوريين بقلق عميق إزاء السياسة الأميركية في سوريا منذ كانون الأول/ ديسمبر عندما فاجأ ترامب فريقه للأمن القومي وحلفاءه بقرار سحب جميع القوات الأميركية، وقوامها 2000 جندي، من سوريا.

وتراجع ترامب في شباط/فبراير عن قراره ووافق على الإبقاء على وجود أميركي صغير لمواصلة الضغط على تنظيم داعش خلال مرحلة يرى الجيش الأميركي أنها ستكون مرحلة استقرار حاسمة في سوريا.

ويحث الخطاب، من ضمن أشياء أخرى، ترامب على تكثيف الضغط على إيران وروسيا في ما يتعلق بأنشطتهما في سوريا وكذلك على جماعة حزب الله اللبنانية.