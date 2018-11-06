هل تنضم مصر إلى 11 دولة تحظر النقاب؟

أثار مشروع قانون يحظر النقاب في الأماكن العامة اقترحته نائبة بالبرلمان المصري، نقاشا عبر الشبكات الاجتماعية لا يزال مستمرا منذ أيام.

وكانت عضوة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب غادة العجمبي، قد تقدمت بمشروع قانون لحظر ارتداء النقاب أو تغطية الوجه في الأماكن العامة، ويعاقب من يخالفه بغرامة لا تقل عن ألف جنيه مصري.

وذكرت العجمي في المذكرة التفسيرية لمشروع القانون، إن الظروف الأمنية التي تمر بها مصر جعلت من سلبيات النقاب لا تعد ولا تحصى بأية إيجابيات.

وفي حال مرر مجلس النواب القانون، فإن مصر ستنضم لقائمة الدول التي منعت ارتداء النقاب في الأماكن العامة، نستعرضها فيما يلي:

1- فرنسا

في عام 2004، حظرت فرنسا معظم الشعارات الدينية في المدارس بما في ذلك الحجاب، وفي 2010 مرر البرلمان الفرنسي قانون يحظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة.

ونص القانون الذي تم العمل به في 2011، على غرامات تصل إلى 176 دولارا لمن ترتدي النقاب في الأماكن العامة، فيما يغرم من يجبر شخصا على ارتدائه بنحو 35 ألف دولار.

2- بلجيكا

وافق البرلمان البلجيكي على قانون في عام 2010، يحظر ارتداء أي زي يحجب هوية مرتديه في الأماكن العامة، وفي عام 2017 أيدت المحكمة الأوروبية قانون حظر النقاب، بعد دعاوى رفعت ضد القانون.

3- بلغاريا

حظرت بلغاريا ارتداء ملابس تغطي الوجه كليا و جزئيا في الأماكن العامة، مثل المقرات الحكومية والمؤسسات التعليمية والأماكن الترفيهية العامة، فيما قررت غرامات في 2016 تصل إلى 900 دولار.

4- النمسا

أقر البرلمان النمساوي قانونا يجرم ارتداء زي يغطي الوجه في الأماكن العامة في 2017، وتصل الغرامات المفروضة لمن يخالفه إلى 176 دولار.

​5- ألمانيا

وافق البرلمان الألماني في عام 2017 على حظر النقاب للجنود والموظفين الحكوميين، وفي وقت لاحق من العام نفسه، تم حظر تغطية الوجه لسائقي السيارات والحافلات.

وفي آب/أغسطس 2017، حظرت ولاية "سكسونيا السفلى" ارتداء النقاب في المدارس العامة.

6- هولندا

في بداية 2018، حظرت هولندا تغطية الوجه في الأماكن العامة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمواصلات العامة.

7- الدنمارك

حظرت الدنمارك ارتداء النقاب أو البرقع في أيار/مايو الماضي، وطبق القانون في 1 آب/أغسطس، وينص على دفع غرامة 157 دولار أميركي.

8- إيطاليا

في 2015، قررت مقاطعة لومبارديا شمال إيطاليا، حظر ارتداء النقاب في كافة المرافق الصحية التابعة لها.

9- الصين

حظرت الصين ارتداء الحجاب والأزياء الإسلامية في الأماكن العامة بإقليم شينغيانغ في 2014، عقب توترات بين الحكومة وسكان المنطقة ذات الأغلبية المُسلمة.

10- سويسرا

أقر إقليم "كانتون تيتشينو" السويسري قانونا يحظر النقاب في الأماكن العامة في 2013 بعد استفتاء عام.

11- تشاد

حظرت تشاد في 2015 ارتداء النقاب في جميع أنحاء البلاد وذلك بعد هجوم انتحاري هناك أسفر عن 33 قتيلا، كما أمرت الأجهزة الأمنية بجمع النقاب من الأسواق وحرقه.