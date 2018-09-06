ديموقراطيون يسعون لسحب دعم واشنطن للتحالف في اليمن

خاص بـ"الحرة"

أفادت مراسلة "الحرة" في الكونغرس بأن مجموعة من النواب الديموقراطيين تستعد لطرح مشروع قانون في المجلس يدعو إلى سحب الدعم الأميركي من التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وأفادت مصادر للمراسلة بأن هذه الخطوة تأتي لتذكير الإدارة الأميركية بالمهلة التي حددها الكونغرس لوزير الخارجية مايك بومبيو لتقديم تقرير للكونغرس يثبت أن السعودية تسعى لحل سياسي وسلمي في اليمن وإلى الحد من وقوع ضحايا مدنيين هناك.

وتنتهي تلك المهلة في الـ12 من أيلول/سبتمبر الجاري.

ويأتي هذا بعد أيام على إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن "لا تغيير في سياسة" الولايات المتحدة العسكرية حيال دعم التحالف بقيادة الرياض في حرب اليمن.

البنتاغون: لا تغيير في سياسة دعم التحالف في اليمن

وأضافت أن الولايات المتحدة تنسق منذ أعوام عدة مع السعودية والإمارات سبل منع احتمالات تعرض مدنيين داخل اليمن لأي إصابات حربية.