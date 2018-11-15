جهود ضد السعودية في الكونغرس الأميركي

قدم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي الخميس مشروع قانون "شامل" يدعو إلى اتخاذ إجراءات ضد السعودية ردا على مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي ودور المملكة في حرب اليمن.

وقدم مشروع القانون أعضاء من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، من بينهم العضو الديموقراطي البارز في لجنة العلاقات الخارجية بوب مينينديز، والسيناتور الجمهوري تود يانغ، والديموقراطي جاك ريد، والجمهوري البارز ليندسي غرام.

وجاء على موقع السيناتور مينينديز أن المشروع المقدم هو "تشريع شامل لضمان الإشراف الفعال للكونغرس على سياسة الولايات المتحدة في اليمن" ودفع الأطراف المتحاربة في اليمن "نحو عملية سياسية" والتعامل مع "أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ويهدف المشروع أيضا إلى "المطالبة بمحاسبة مجدية عن مقتل" خاشقجي.

وأعرب السيناتور مينينديز في تغريدة عن سعادته لمشاركته في هذا الجهد:

ويطلب التشريع تعليق مبيعات الأسلحة الأميركية للمملكة ووقف قيام الولايات المتحدة بتزويد الطائرات السعودية ضمن التحالف في اليمن بالوقود، وفرض عقوبات على الأشخاص الذين يمنعون وصول المساعدات الإنسانية إلى اليمن، والأشخاص الداعمين للحوثيين، وفرض عقوبات إلزامية على المتورطين في مقتل خاشقجي، وإعطاء تقرير عن حقوق الإنسان في السعودية، وتقرير عن الأطراف التي تنتهك قوانين الحرب في اليمن.

وكان مشرعون بالكونغرس قد طالبوا وزير الخارجية مايك بومبيو بتقديم مزيد من التوضيحات حول دعم الولايات المتحدة للسعودية والإمارات في الحرب ضد الحوثيين في اليمن، بعد أيام على مقتل خاشقجي.

وأثار مقتل الصحافي السعودي انتقادات واسعة من المجتمع الدولي للمملكة وأعاد فتح ملف اتهامات تواجه التحالف في اليمن بارتكاب انتهاكات ضد مدنيين.