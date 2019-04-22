Accessibility links

logo-header-elsh logo-header-mag logo-header-saw logo-header-ryv
سابق لاحق
عاجل
أميركا

مشروع قانون لخفض أسعار الدواء

كلفة الأدوية الموصوفة طبيا ستكون محل نقاش في أروقة الكونغرس

يدرس البيت الأبيض ومشرعون من الحزبين الديمقراطي والجمهوري تقديم مشروع قانون لخفض أسعار الدواء في الولاية المتحدة، حسب ما كشف تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري.

وقال مسؤول رفيع في إدارة الرئيس دونالد ترامب إن مشروع قانون حول سعر الدواء هو المشروع الوحيد الذي يبدو وأنه يحظى بتوافق بين الحزبين.

وكان هنري كونلي المتحدث باسم رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، قال الشهر الماضي "نحن نخوض محادثات مع البيت الأبيض، لكنها ليست مفاوضات".

وأضاف "نحن نتطلع إلى كل الخيارات المتاحة لتعظيم القدرة على تخفيض أسعار الدواء الموصوف طبيا".

وحسب "أكسيوس" فإن مشروع القانون المقترح من المخطط له أن يصبح قانونا قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في 2020.

عودة للأعلى
XS
SM
MD
LG