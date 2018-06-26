مشروع قانون يشدد قواعد الاستثمار الأجنبي

وافق مجلس النواب الأميركي الثلاثاء على مشروع قانون يهدف إلى تشديد قواعد الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة.

والمشروع يأتي ضمن سلسلة قوانين مقترحة تدرسها إدارة الرئيس دونالد ترامب والكونغرس للتصدي لما تعتبره تجارة وممارسات غير نزيهة للملكية الفكرية من جانب الصين.

ويتضمن أحد مشاريع القوانين فرض رسوم جمركية على سلع من بينها الألومنيوم والسيارات ومساعي لمنع توسع شركتي الاتصالات الصينيتين هواوي تكنولوجيز وزد تي إي (ZTA) في الولايات المتحدة.

ويتصدى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل محدد للمخاوف من محاولات شركات صينية، الكثير منها على صلة بالحكومة، شراء مصنًعين أميركيين لأشباه الموصلات وشركات أخرى للتكنولوجيا.