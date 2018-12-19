مشروع قانون يمنع إغلاق الحكومة

يصوت مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون إنفاق قصير الأمد، طرحه الجمهوريون الأربعاء يحول دون إغلاق الحكومة.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إن مشروع القانون "سيوفر الموارد الضرورية لمواصلة العمليات المعتادة حتى 8 شباط/فبراير"، ويجنب الحكومة إغلاق عدد من المكاتب الفدرالية خلال عطلة أعياد الميلاد الأسبوع المقبل.

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وأضاف "نحتاج إلى أن تبقى الحكومة مفتوحة أمام الشعب الأميركي، وعلينا أن ننهي عملنا لهذا العام".

ولا يتضمن مشروع القانون تمويلا لبناء جدار حدودي مع المكسيك.

ويتعين المصادقة على مشروع القانون في مجلسي الشيوخ والنواب، ثم توقيع الرئيس دونالد ترامب قبل منتصف ليل الجمعة، وهو موعد انتهاء تمويل أجهزة رئيسية مثل وزارة الأمن الداخلي.

المصدر: أ ف ب