مشروع قرار بالكونغرس لوقف دعم السعودية

خالف مجلس الشيوخ الأميركي البيت الأبيض الأربعاء، بعد أن أعطت غالبية كبيرة من أعضائه الضوء الأخضر لكي يحال إلى النقاش مشروع قرار ينهي الدعم العسكري الأميركي للتحالف بقيادة السعودية في اليمن.

ورغم تحذيرات وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين مايك بومبيو وجيم ماتيس من أن سحب الدعم للسعودية سيؤدي إلى تفاقم النزاع الدموي في اليمن، صوت 63 سيناتورا جمهوريا وديموقراطيا لصالح إجراء أتاح لمشروع القرار بأن يتجاوز عقبة رئيسية في مجلس الشيوخ

وسيحال مشروع القرار إلى تصويت إجرائي الخميس، قبل المناقشات والتصويت النهائي الذي قد يحصل الأسبوع المقبل.