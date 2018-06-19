مشروع قرار هولندي يحظر النقاب

يصوت البرلمان الهولندي للمرة الثانية الثلاثاء على قرار يحظر النقاب في الأماكن العامة.

ويتضمن مشروع القرار الجديد غرامة على المخالفة تصل إلى 460 دولار أميركي.

وكان البرلمان الهولندي قد صوت عام 2016 على حظر النقاب في الأماكن العامة، ولكن لم يتم تطبيق القانون بسبب تغيير في الحكومة آنذاك.

وكانت الدنمارك آخر دولة في أوروبا قد أقرت مثل هذا القانون لتضاف إلى فرنسا وبلجيكا وبلغاريا وبعض المناطق في سويسرا، حيث واجه هذا القرار دعما من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وقالت منظمة العفو الدولية إن بعض القيود يمكن أن تفرض على غطاء الرأس الكامل للمرأة في حالات تتعلق بالسلامة العامة، إلا أن الحظر بهذه الطريقة غير ضروري وينتهك حرية التعبير والدين.

وأضافت أنه إذا كان القصد من هذا القانون حماية حقوق المرأة، فإنه يفشل في تحقيق هذا الأمر.