مشرّعة أميركية تزور العراق حيث فقدت ساقيها

عادت الطيارة السابقة في الجيش الأميركي تامي داكوورث التي فقدت ساقيها لدى استهداف مروحيتها منذ أكثر من 15 عاما في العراق، إلى هذا البلد للمرة الأولى هذا الأسبوع كعضوة في مجلس الشيوخ.

وتترأس المقاتلة السابقة وفدا رسميا من الكونغرس توجه إلى بغداد وأربيل حيث التقت مسؤولين عراقيين وجنودا أميركيين.

وقالت السناتور من ولاية إلينوي في بيان "منذ 15 عاماً، أرسلت إلى العراق كجندية أميركية لقيادة مروحيات. هذا الأسبوع، عدت في منصب لم أفكر يوما في أنني سأتولاه: سيناتور في الولايات المتحدة على رأس وفد مؤلف من أعضاء من الحزبين لإظهار دعمنا للشعب العراقي".

والتقى الوفد خصوصا رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ورئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان بارزاني.

ولم يتم الإعلان عن الزيارة قبل انتهائها لأسباب أمنية.

وداكوورث البالغة من العمر 51 عاما، أول مسؤولة منتخبة في واشنطن مبتورة الساقين. وأصبحت أيضا أول عضو في مجلس الشيوخ تنجب طفلا أثناء ولايتها، بعد أن أنجبت طفلتها العام الماضي.

وفقدت داكوورث ساقيها في عام 2004 وكادت تفقد حياتها عندما استهدفت قذيفة المروحية التي كانت تحلق بها.

وبعد فترة طويلة من إعادة تأهيل مع أطراف اصطناعية، أصبحت داكوورث مديرة قسم المحاربين القدامى في ولاية إلينوي ثمّ عينها الرئيس السابق باراك أوباما في 2009 مساعدة الوزير المكلف بشؤون المحاربين القدامى.