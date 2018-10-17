'مشكلة ميكانيكية' تجبر طائرة ميلانيا ترامب على قطع رحلتها

اضطرت طائرة كانت تقل السيدة الأميركية الأولى ميلانيا ترامب من واشنطن إلى فيلادلفيا للعودة أدراجها قبل انتهاء الرحلة بعد تصاعد الدخان داخلها، بحسب ما أفاد صحافيون كانوا على متنها.

وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم السيدة الأولى إن الطائرة كانت متجهة من واشنطن إلى فيلادلفيا عندما حصلت "مشكلة ميكانيكية بسيطة".

وأضافت في بيان "كل شيء على ما يرام والجميع بسلام".

وعادت الطائرة إلى قاعدة أندروز الجوية قرب واشنطن والتابعة لسلاح الجو والتي يستخدمها البيت الأبيض.

وقالت شبكة سي.إن.إن وشبكات تلفزيونية أخرى إن صحافيين كانوا على متن الطائرة لاحظوا الدخان داخل الطائرة وتم إبلاغهم بضرورة تغطية وجوههم بمناشف مبللة في حال تفاقم الوضع.

وتوقف الدخان وعادت الطائرة إلى القاعدة الجوية بسلام من دون تسجيل أي حادثة أخرى.

وكانت ترامب في طريقها لزيارة مستشفى في فيلادلفيا مخصص لعلاج الأمهات اللواتي يعانين من اضطراب تعاطي المواد الأفيونية والرضع المولودين مع إدمان على مخدرات تعرضوا لها في أرحام أمهاتهم.

وانتقلت ميلانيا ترامب إلى طائرة أخرى لمواصلة الرحلة في إطار حملتها "بي بست" التي تركز على الصحة وسلامة الأطفال.