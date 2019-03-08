'مش حلو للبنت؟' صور احتجاج رقمي بالعربية

صممت كريستينا عتيق سلسلة صور رقمية لتحدي بعض العبارات التي يشيع استخدامها وتنطوي على انتقاد للمرأة وذلك بهدف دعم النساء في المجتمع العربي.

ويتناول مشروع الفنانة اللبنانية قضايا حرية المرأة وجمالها وحياتها الجنسية داخل مجتمعات يهيمن عليها الرجل في العادة.

وتقول كريستينا (27 عاما) وهي مصممة غرافيك إن فكرة المشروع تبلورت لديها العام الماضي بعد انتقادات وجهتها أمها لأختها الصغرى.

وتابعت أن كل شيء بدأ من قصة أختها التي تعاني من كبر أنفها حيث درجت أمها على السخرية منها والضغط عليها لإجراء جراحة لتصغير الأنف.

وأضافت كريستينا أن أمها كانت تقول لها إن أنفك لا يليق ببنت ولابد أن "تغيريه" بعملية جراحية.

وأضافت أنها قررت أن تصمم لأختها رسما يظهر أنفها جميلا وألا تسمع ما تقوله أمها عنها.

ولفتت الرسمة الأولى التي وضعتها كريستينا على موقع للتواصل الاجتماعي على الانترنت أنظار الأصدقاء وإعجاب محبي الفن المحليين، ثم سرعان ما تحولت إلى سلسلة من سبعة رسوم بهدف دعم المرأة.

وقالت الفنانة اللبنانية إنها لم تتوقع هذا الاهتمام برسوماتها. وتابعت "صاروا البنات يبعتوا لي قصص من عائلاتهن وما يسمعن من المجتمع المحيط بهن.. بنات من مصر والأردن والسعودية ... بنات من كل العالم العربي".

وتحتفي كريستينا وصديقاتها بيوم المرأة العالمي باحتفال كبير كل عام.

وقالت "أتصور أن أمامنا طريق طويل لنسيره بلبنان وبالعالم كله، بس شوية شوية أتصور أننا سننال ما نريد".