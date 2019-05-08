مصادر: الموساد نقل لواشنطن نوايا إيران

قالت مصادر إسرائيلية الأربعاء إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي الموساد نقل معلومات لواشنطن عن نية إيران شن هجمات ضد القوات الأميركية.

ونقل مراسل "الحرة" في إسرائيل عن المصادر نفسها قولها إن اعتبارات تتعلق بإيران دفعت إلى وقف العملية العسكرية في قطاع غزة، وأن تلك الاعتبارات "لا يمكن الكشف عنها" في الوقت الراهن.

وكان مستشار الأمن القومي الأميركي جون بولتون قال الأحد إن واشنطن سترسل مجموعة حاملة طائرات هجومية وقوة قاذفات إلى الشرق الأوسط ردا على "مؤشرات وتحذيرات" مثيرة للقلق من إيران، ولإظهار أن الولايات المتحدة سترد "بقوة لا تلين" على أي هجوم على مصالحها أو حلفائها.