مصادر: قوى سنية تجتمع في تركيا لتشكيل كتلة موحدة

أفادت مصادر سياسية عراقية بأن اجتماعا عقد في تركيا مؤخرا ضم خمس شخصيات بارزة لبحث تشكيل كتلة سنية كبيرة يرأسها السياسي خميس الخنجر.

ووفقا لهذه المصادر فإن الشخصيات تضم إلى جانب الخنجر كلا من أسامة النجيفي وسليم الجبوري وجمال الكربولي وسعد البزاز، وأوضحت أن الاجتماع تم بدعوة من القيادي في الحزب الإسلامي مثنى السامرائي.

ويهدف الاجتماع إلى إنهاء الخلافات بين القوى السنية والاتفاق على منح منصب رئيس الجمهورية في الحكومة المقبلة للمكون السني بدلا من الكردي وبالتحديد لخميس الخنجر، وفق المصادر.

مزيد من التفاصيل في التقرير التالي لمراسل قناة الحرة في بغداد محمود فؤاد: