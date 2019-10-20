مصادر لرويترز: سعد الحريري أقر الإصلاحات المقترحة لتحسين الاقتصاد اللبناني

أعلن مسؤولون لبنانيون لوكالة رويترز، الاثنين، أن رئيس الوزراء سعد الحريري أقر بحزمة الإصلاحات لتحسين الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تسببت بموجة من الاحتجاجات التي تستمر ليومها الرابع.

وبدأت اجتماعات الحريري مع مجلس الوزراء منذ صباح الأحد لمناقشة عدد من الإصلاحات تضمنتها ما عرفت بـ "ورقة الحريري الاقتصادية"، والتي تدعو إلى خفض رواتب الرؤساء والوزراء والنواب الحاليين والسابقين إلى النصف، كما تقترح خفض رواتب جميع المدراء ووضع سقف لرواتب ومخصصات اللجان 10 ملايين ليرة لبنانية كحد أقصى.

وتشمل الخطة تحويل معامل الكهرباء إلى غاز خلال شهر واحد، وخصخصة قطاع الاتصالات الخلوي، وإلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة.