مصادر للحرة: اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل لتدارس الوضع في العراق

مراسل الحرة

أفادت مصادر لقناة الحرة بأنه من المقرر عقد اجتماع للرئاسات الثلاث وقادة الكتل السياسية العراقية صباح الخميس في قصر السلام ببغداد لتدارس الأوضاع في البلاد.

وقد انتهى اجتماع آخر ضم رئيس الجمهورية وقوائم "الفتح" و"دولة القانون" و"سائرون" و"الحكمة" و"النصر" وبعض القوى السياسية.

وتشير مصادر إلى أن الاجتماع أفضى إلى حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة وتغيير قانون الانتخابات وتغيير المفوضية العليا للانتخابات.

أما استقالة رئيس الحكومة عادل عبد المهدي فقد تم الاختلاف على إعلانها بسبب التظاهرات والأجواء المضطربة أو تقديمها وتوضع تحت تصرف البرلمان إلى حين توافر البديل، بحسب مصادر.

ومنذ بداية الحراك الشعبي في الأول من أكتوبر في العراق، احتجاجا على غياب الخدمات الأساسية وتفشي البطالة وعجز السلطات السياسية عن إيجاد حلول للأزمات المعيشية، قتل نحو 240 شخصا وأصيب أكثر من ثمانية آلاف بجروح، عدد كبير منهم بالرصاص الحي.

وفي ما يطالب محتجون باستقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يرى مراقبون أنه رهينة زعماء الأحزاب الذين أتوا به إلى السلطة.