مصادر لـ'الحرة': البغدادي شوهد في باغوز

تنقلت كاميرا "الحرة" بين الأماكن التي شوهد فيها زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي في محافظة نينوى شمال العراق.

والتقت شهود عيان كانوا يتابعون تحركات البغدادي، وصفوا موكبه وما حصل قبل خطبته الوحيدة في الجامع النوري الكبير في المدينة القديمة بالموصل.

وزارت الكاميرا مباني في المنطقة عقد فيها البغدادي اجتماعات مع مساعديه.

ونقل مراسلنا عن مصادر أمنية أن البغدادي شوهد قبل أيام في بلدة باغوز شرقي سوريا التي تعتبر معقل داعش الأخير والتي تحاصرها قوات سوريا الديمقراطية.

وقالت المصادر إن البغدادي الذي أصيب في غارة جوية على الأراضي السورية، يتنقل دائما برفقة شخصين.