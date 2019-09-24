مصادر للحرة: "ستينا إمبيرو" قد ترسو في دبي 

نقل مراسل الحرة عن مصادر بحرية في دبي أن الناقلة البريطانية "ستينا إمبيرو" المفرج عنها من قبل الإيرانيين الاثنين ستبحر باتجاه المياه الإماراتية وأنه على الأرجح سترسو في أحد موانئ دبي.

و في هذه الأثناء تجري وقائع مؤتمر الأمن البحري ، إحدى فعاليات أسبوع الإمارات البحري، ويقول خبراء ومالكو شركات التأمين البحري والشحن إن التكاليف ازدادت أضعافا مما كانت عليه في السابق، بسبب التوتر في مياه الخليج واستهداف ناقلات النفط والسفن التجارية.

وارتفعت تكاليف المخاطر ضد الحرب من 200 ألف إلى 500 ألف دولار أميركي وأشار الخبراء إلى أن مياه الخليج أصبحت منطقة عالية المخاطر بالنسبة لقطاع التأمين البحري.

واعترض الحرس الثوري الإيراني في 14 يوليو "ناقلة أجنبية" اتهمها بنقل نفط مهرّب، جنوب جزيرة لاراك الإيرانية في مضيق هرمز، كما حاصر الحرس الثوري الإيراني الناقلة ستينا إمبيرو في 19 يوليو، قبل الصعود على متنها في مضيق هرمز بحجة "خرقها قواعد الملاحة الدولية".

وفي مقابلة مع الحرة في بداية سبتمبر الحالي، قال وزير الطاقة الإماراتي المهندس سهيل المزروعي: "أعتقد ليس من مصلحة أحد منتج أو مستورد أن يحصل تهديد للموارد الرئيسية للطاقة النفط أو غاز في أي مكان في العالم".