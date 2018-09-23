مصادر: من المستبعد توصية أوبك والمستقلين بزيادة إنتاج النفط

نسبت وكالة رويترز لخمسة مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) ومنتجي النفط المستقلين قولهم إن من المستبعد أن توصي اللجنة المشتركة التي تضم وزراء من المنظمة والدول غير الأعضاء المتحالفة معها، خلال اجتماع مقرر الأحد بزيادة جديدة في إنتاج الخام فوق تلك المتفق عليها في حزيران/ يونيو.

واستبعدت المصادر أن تتفق اللجنة على كيفية توزيع الزيادة البالغة مليون برميل يوميا التي تقررت في آخر اجتماع بين منتجي أوبك والمستقلين في جزيران/ يونيو.

ترامب مخاطبا أوبك: خفضوا أسعار النفط فورا

وكان الرئيس دونالد ترامب قد دعا أوبك إلى خفض أسعارها، موجها انتقادات لدول الشرق الأوسط بسبب هذا الملف.