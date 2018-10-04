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دول خليجية تودع مليار دولار في البنك المركزي الأردني

يشتكي الأردنيون تراجع الاقتصاد وارتفاع الأسعار

قال مصدر حكومي أردني إن السعودية والكويت والإمارات أودعت ما يزيد على مليار دولار في البنك المركزي الأردني وفق ما أفادت به رويترز الخميس.

وتعهدت تلك الدول حسب المصدر بدعم الميزانية بقيمة 500 مليون دولار على مدى خمس سنوات.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حزمة قيمتها مليارين ونصف المليار دولار لمساندة اقتصاد المملكة الذي يواجه صعوبات.

وقال المصدر إن اتفاقا سيوقع في وقت لاحق الخميس سيعلن تفاصيل الحزمة التي تعهدت الدول الثلاث بها في حزيران/يونيو الماضي لمساعدة الأردن في تنفيذ إجراءات تقشفية أثارت احتجاجات كبيرة.

تتضمن الحزمة أيضا ضمانات ائتمان بقيمة 600 مليون دولار تقدمها الدول الخليجية ستساعد الأردن على تدبير ائتمان بسعر رخيص من البنك الدولي وتمويل آخر لمشاريع ضرورية للبنية التحتية.

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