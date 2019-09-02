مصدر إسرائيلي: نصر الله أرسل لنا طلبا لوقف القتال

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية الاثنين عن مصدر أمني رفيع قوله، إن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أرسل رسائل يطلب فيها وقف النار في جنوب لبنان.

ونقلت هذه الرسائل حسب المصدر إلى رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، لينقلها بدوره للمجتمع الدولي، والتي أظهرت رغبته في وقف القتال مع إسرائيل.

وقال مصدر إسرائيلي آخر لصحيفة "هآرتس"، "لقد تلقينا نداءات من لبنان عن طريق دول أخرى، والتي ناشدتنا بعدم الرد".

وأضافت مصادر سياسية وعسكرية أخرى للصحيفة الإسرائيلية أن الدول التي توسطت لوقف إطلاق النار، هي فرنسا، ومصر، والولايات المتحدة.

وقال مصدر أمني "لقد تواصلوا معنا، نصر الله قام بذلك عن طريق الحريري، وطلب إنهاء الحادث".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد أن قذائف مضادة للدروع أطلقت من لبنان باتجاه شمال إسرائيل أصابت أهدافا عسكرية.

وعلى الفور أجرى الحريري اتصالات هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ومستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من أجل احتواء الموقف.