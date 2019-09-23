مصدر: السعودية استعادت 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط

قال مصدر مطلع على أحدث التطورات لرويترز الاثنين إن السعودية استعادت حوالي 75 بالمئة من فاقد إنتاج النفط الخام الناجم عن هجمات على اثنتين من منشآتها النفطية.

وأضاف أن أرامكو ستعود إلى كامل الكميات بحلول أوائل الأسبوع المقبل.

وقال المصدر إن إنتاج النفط السعودي من خريص يفوق الآن 1.3 مليون برميل يوميا، بينما الإنتاج الحالي من بقيق عند حوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وأوقفت الهجمات على منشأتي خريص وبقيق، وهما من كبرى المنشآت النفطية في المملكة، 5.7 مليون برميل يوميا أو أكثر من نصف إنتاج المملكة من النفط.

ويقول المسؤولون السعوديون إن الإنتاج سيعود بكامل طاقته بنهاية سبتمبر الحالي.

وكانت أرامكو قد بدلت درجات الخام وأجلت تسليم الخام ومنتجات نفطية لعملاء لعدة أيام بعد أن تسبب الهجوم في تقليص حاد لإنتاجها من النفط الخفيف، وأدى إلى خفض الإنتاج في المصافي التابعة لها.

وتتهم الرياض طهران بالوقوف وراء الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لأرامكو. وعرضت وزارة الدفاع السعودية بقايا صواريخ كروز وطائرات مسيرة استخدمت في الهجوم.