مصدر سوري يعلن إسقاط طائرة مسيرة جنوبي البلاد

أعلن مصدر ميداني سوري، السبت، إسقاط طائرة مسيرة في جنوب البلاد، في ثاني حادث من هذا النوع خلال يومين، من دون أن يحدد مصدرها، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).



وقال المصدر إن "الجهات المختصة العاملة في محافظة القنيطرة ومن خلال الرصد والمتابعة تمكنت من السيطرة على طائرة مسيرة قادمة من جهة الغرب باتجاه الشرق فوق أجواء بلدة عرنة في سفوح جبل الشيخ، وقامت بإسقاطها".



وأوضح المصدر أن الطائرة وبعد تفكيكها "تبين أنها مزودة بقنابل عنقودية إضافة إلى تفخيخها بعبوة من مادة السيفور شديد الانفجار".



وفي الـ19 من الشهر الحالي، أفادت سانا أيضاً بإسقاط الدفاع الجوي السوري "طائرة مسيرة" فوق منطقة عقربا في ريف دمشق الجنوبي، من دون أن تحدد مصدرها أيضاً.



وعادة ما تتهم سوريا إسرائيل بشن هجمات ضدها.

ونفذت إسرائيل على مر السنوات الماضية عشرات الغارات ضد مواقع عسكرية سورية وأخرى لمقاتلين إيرانيين أو لحزب الله اللبناني، الداعمين لقوات النظام.



وتحولت المنطقة خلال الأسابيع الماضية إلى مسرح لهجمات الطائرات المسيرة بين إسرائيل وسوريا وحليفيها حزب الله وإيران.



واستهدفت آخر غارة إسرائيلية في 24 أغسطس منطقة عقربا وأسفرت عن مقتل عنصرين من حزب الله. وقالت إسرائيل إن هدف الغارة كان منع ما وصفته بأنه هجوم إيراني وشيك بطائرات مسيّرة.



وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان إسقاط الطائرة المسيرة "المفخخة" السبت، مشيراً إلى أنه "لم يعلم حتى اللحظة فيما إذا كان حزب الله اللبناني المتواجد في المنطقة هو من أسقطها أو قوات النظام".



