مصدر في المعارضة السورية للحرة: قدمنا مقترحات لوقف القتال في الجنوب

قال متحدث باسم الجيش الحر إن المفاوضات مع الروس استؤنفت الأحد في إطار وساطة أردنية لوقف القتال بين قوات النظام وفصائل المعارضة في مناطق الجنوب وجنوب

وأضاف المتحدث باسم غرفة العمليات المركزية التي تمثل مفاوضي الجيش السوري الحر إبراهيم الجباوي، إن فريق المعارضة استأنف المحادثات مع ضباط روس، غداة مفاوضات في بصرى الشام بدرعا انتهت بالفشل بعدما طلب الجانب الروسي من الفصائل "استسلاما كاملا".

وأفاد مصدر في المعارضة لقناة "الحرة"، بأن المفاوضات بين الجانبين أفضت إلى عدة مقترحات لوقف القتال، تم عرضها على النظام السوري.

واضطرت العديد من البلدات والقرى التي كانت تخضع لسيطرة المعارضة، إلى الخضوع لسيادة النظام السبت تحت وطأة قصف مكثف.

ويعكف الأردن، القلق من اندلاع العنف على حدوده الشمالية، على تسهيل المحادثات بين الطرفين لوقف القتال.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي إن المملكة تبذل جهودا دبلوماسية مكثفة مع كل أطراف الصراع للمساعدة في التوصل لوقف إطلاق نار يخفف من معاناة النازحين.

ودفع الهجوم الذي أطلقه الجيش السوري الشهر الماضي على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في جنوب غرب البلاد، عشرات الآلاف للنزوح نحو الحدود مع الأردن وآلافا آخرين نحو الحدود مع إسرائيل.